Лондон, 5 августа, 2018, 20:26 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Элланд Роуд» был разыгран матч в рамках первого тайма регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19 между коллективами «Лидс Юнайтед» и «Сток Сити». Противостояние завершилось уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

David Ingham Стадион «Элланд Роуд»

Первый гол на 15-й минуте матча забил польский центральный полузащитник Матеуш Клих после передачи Самуэля Саиса — 1:0. Через 30 минут 33-летний испанец Пабло Эрнандес удвоил преимущество в счете — 2:0. В начале второго тайма Беник Афобе вернул «гончаров» в игру, реализовав пенальти — 2:1. На 57-й минуте Лиам Купер снял все вопросы об исходе матча — 3:1. На свой счет голевую передачу записал Барри Дуглас.

Статистика матча («Лидс Юнайтед"/"Сток Сити»)

Удары 11/7

Удары в створ 5/3

Владение 52%/48%

Фолы 14/6

Набрав 3 очка «Лидс Юнайтед» поднялся на 2-ю позицию после первого тура Чемпионшипа. «Сток Сити» опустился на предпоследнюю строчку без очков.

Составы на матч:

«Лисд Юнайтед»: Пикок-Фаррелл, Айлинг, Дуглас, Купер, Берарди, Алиовски, Саис, Эрнандес, Филлипс, Клих, Руф.

«Сток Сити»: Батленд, Бауэр, Питерс, Мартинс-Инди, Шоукросс, Аллен, Ндиайе, Этебо, Инс, Афобе, Макклин.

Главный арбитр матча: Дункан.

Голы: Клих 15 — 1:0, Эрнандес 45 — 2:0, Афобе 52 (пен) — 2:1, Купер 57 — 3:1.