Калуга, 5 августа, 2018, 18:58 — ИА Регнум. В Калужской области, в реке Угра на участке между поселком Товарково и деревней Камельгино Дзержинского района 4 августа была обнаружена, а затем взрывотехниками обезврежена фугасная авиационная бомба ФАБ-50. Об этом сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

Подвеска бомбы ФАБ-50 на бомбодержатель самолета У-2

Напомним, авиабомба ФАБ-50 весом 60 кг состояла на вооружении Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группой разминирования пожарно-спасательной службы Калужской области самая большая авиабомба была найдена в июле 2014 года в калужской деревне Малая Песочня. Вес снаряда составил две с половиной тонны. На его обезвреживание пришлось потратить два дня. Обнаружили боеприпас в лесном массиве между трёх калужских деревень.

Авиабомба находилась в заряженном состоянии, взрыватель был вкручен, при подрыве последствия могли быть более чем серьезными — пострадали бы даже близлежащие деревни. Сама бомба располагалась близко к поверхности земли, под небольшим углом. Обезвреживать боеприпас пришлось на месте. Приняв все меры предосторожности, саперы разрезали бомбу на три части, удалили взрывчатое вещество, корпус вывезли, отреставрировали и передали в обнинский музей «Судьба солдата».

Между тем, больше всего боеприпасов времен Великой Отечественной войны саперы МЧС в разные годы находили в Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Ульяновском районах Калужской области. Чаще всего взрывоопасные предметы находят в ходе строительных работ при прокладке газопроводов, различных коммуникаций или на дачах.

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