Москва, 5 августа, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Бесполезность электронных сигарет как помощника в борьбе с вредной привычкой отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Сагалай 5 августа в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Голова в дыму

По мнению Олега Сагалая, электронные сигареты, вовлекают людей в никотиновую зависимость.

«Внушительное количество людей начинают с электронных сигарет, затем уже переходят или к двойному потреблению, или переходят на обычные табачные изделия», — заявил Сагалай.

В подтверждение своих слов Олег Сагалай привел статистическое исследование Центра профилактической медицины которое показывает, что свыше 80% пользователей электронных сигарет — это те, кто с их помощью пытался бросить курить.

Кроме того замминистра здравоохранения отметил, что в составах для электронных сигарет присутствуют химические вещества, которые запрещено использовать в обычных сигаретах из-за их вредного влияния на организм человека. Поэтому Сагалай подчеркивает, что наилучшим выходом из ситуации будет не курить вообще.

Напомним, что ранее публиковалось исследование американских ученых, подтвердившее вредное воздействие кальяна на сердечно-сосудистую систему человека.

Также отметим, что по данным ВЦИОМ в России сегодня курит 34% населения, то есть около 50 миллионов человек.