Самара, 5 августа, 2018, 18:25 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Самара Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Преьмер-лиги 281/19 между коллективами «Крылья Советов» и «Оребнург». Противостояние завершилось крупной победой гостей со счетом 3:0.

Serega2363 Стадион «Самара Арена»

На экваторе первого тайма 29-летний российский форвард Андрей Козлов вывел гостей вперед, замкнув передачу Адесойе Ойеволе — 0:1. Через 12 минуте Сергей Бреев удвоил преимущество — 0:2. На 45-й минуте Козлов оформил дубль — 0:3. Голевую передачу на свой счет записал Денис Попович.

Статистика матча («Крылья Советов"/"Оренбург»)

Удары 18/8

Удары в створ 6/7

Владение 60%/40%

Фолы 3/16

Набрав 3 очка «Оренбург» поднялся на чистое четвертое место в турнирной таблице лиги. «Крылья Советов» с одним очком идет на 11-й строчке.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Чичерин, Бурлак, Полуяхтов, Чочиев, Зотов, Мияйлович, Ткачук, Ланин, Корниленко.

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Терехов, Андреев, Сутормин, Ойеволе, Попович, Бреев, Афонин, Чиркин, Козлов.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Бреев — 33, Козлов — 36, Сутормин — 62, Чиркин — 68, Соболев — 88.

Не забитые пенальти: Мияйлович — 37.

Голы: Козлов 26 — 0:1, Бреев 38 — 0:2, Козлов 45 — 0:3.