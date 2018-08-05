«Шальке-04» минимально обыграл «Анже» в товарищеской встрече
Вена, 5 августа, 2018, 18:23 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Валдстадион Миттерзилль» был разыгран матч в рамках товарищеской встречи между коллективами «Шальке-04» и «Анже». Противостояние завершилось минимальной победой «горняков» со счетом 1:0.
Orchi
Болельщики «Шальке-04»
Единственный гол на 15-й минуте матча забил 29-летний таранный форвард национальной сборной Австрии Гвидо Бургшталлер — 1:0.
Статистика матча («Шальке-04» / «Анже»)
Удары 4/4
Удары в створ 2/0
Владение 58%/42%
Угловые 2/3
Стартовые составы команд:
«Шальке-04»: Нюбель, Баба, Керер, Калиджури, Шоп, Ди Санто, Бургшталлер, Тойчерт, Сане, Налдо, Маскарелл.
«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Бамба, Мансо, Мангани, Капель, Сантамария, Тэт, Бахокен, Фулгини.
Голы: Бургшталлер 15 — 1:0.