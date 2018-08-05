Вена, 5 августа, 2018, 18:23 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Валдстадион Миттерзилль» был разыгран матч в рамках товарищеской встречи между коллективами «Шальке-04» и «Анже». Противостояние завершилось минимальной победой «горняков» со счетом 1:0.

Orchi Болельщики «Шальке-04»

Единственный гол на 15-й минуте матча забил 29-летний таранный форвард национальной сборной Австрии Гвидо Бургшталлер — 1:0.

Статистика матча («Шальке-04» / «Анже»)

Удары 4/4

Удары в створ 2/0

Владение 58%/42%

Угловые 2/3

Стартовые составы команд:

«Шальке-04»: Нюбель, Баба, Керер, Калиджури, Шоп, Ди Санто, Бургшталлер, Тойчерт, Сане, Налдо, Маскарелл.

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Бамба, Мансо, Мангани, Капель, Сантамария, Тэт, Бахокен, Фулгини.

Голы: Бургшталлер 15 — 1:0.