Калуга, 5 августа, 2018, 18:11 — ИА Регнум. XXVI Музыкально-художественный фестиваль Фонда Святослава Рихтера закрылся сегодня, 5 августа, в Калуге концертом на площадке «Гостиный двор».

Admobninsk.ru На «Рихтеровском» фестивале в Тарусе

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, в концерте приняли участие Тарусский камерный оркестр под управлением Ивана Великанова, лауреат международных конкурсов Константин Казначеев, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов Лилия Гайсина. В программе композиции Шуберта, Мендельсона, Моцарта, Глинки, Масне, Брамса.

Напомним, организация ежегодного музыкального фестиваля в Калужской области — одно из направлений деятельности Фонда Святослава Рихтера, созданного по инициативе Святослава Теофиловича Рихтера в 1992 году с целью поддержания культурных традиций России и помощи молодым музыкантам.

Калужская Таруса — один из любимых городов российских музыкантов, художников и писателей. Согласно историческим документам здесь, в разное время, гостили Сумароков, Чехов, Куинджи, Суриков, Рахманинов. В XX веке в Тарусе любили бывать Бальмонт, Мандельштам, Бродский, Окуджава, но настоящую культурную и литературную славу городу принесли Марина Цветаева, Константин Паустовский, Белла Ахмадулина и Святослав Рихтер.

Первый музыкальный фестиваль состоялся в 1993 году. По предложению самого Святослава Рихтера, он был посвящен 150-летию со дня рождения Эдварда Грига и сопровождался выставкой работ скандинавских художников из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

С тех пор, каждый год в конце июля Фонд проводит летний музыкальный фестиваль в Тарусе. По традиции, начало которой положил Святослав Рихтер, в концертах фестиваля участвуют выдающиеся музыканты и, непременно, молодые исполнители. Для них это приглашение — событие в профессиональной и творческой жизни, старт, освященный именем великого музыканта.

В 2018 году, впервые закрытие «Рихтеровского» музыкального фестиваля проходит в «сердце» Калуги на концертной площадке «Гостиный двор».

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