Берн, 5 августа, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Гибель 20 человек при крушении самолета Junkers Ju-52 в Швейцарии подтверждена. Об этом, как передает Reuters, сообщает местная полиция.

Junkers Ju-52

«Все 20 человек, находившиеся на борту самолета, погибли», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в швейцарских Альпах потерпел крушение винтомоторный самолет Junkers Ju-52 времён Второй мировой войны. Воздушное судно врезалось в гору на высоте более 2,5 км над уровнем моря.

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