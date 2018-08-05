Берн, 5 августа, 2018, 15:04 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате крушения самолета Junkers Ju-52 в швейцарских Альпах погибли 20 человек. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает портал NZZ.

(сс) Kambui Самолет Junkers Ju 52

Коллекционный самолёт времён Второй мировой войны принадлежал авиакомпании JU-Air и назывался «Тетушка Ю». Его использовали для туристических полетов.

В этот раз на борту самолета находилась группа, отправившаяся 3 августа из Дюбендорфа. Предполагалось, что она совершит тур выходного дня и вернётся к вечеру 5 августа.

Однако самолет врезался в гору на высоте более чем в 2,5 км над уровнем моря.

Компания-владелец самолета подтвердила факт крушения и выразила соболезнования родным и близким погибших. При этом число погибших не уточняется. Известно, что самолет данной модели вмещает 17 пассажиров и трёх членов экипажа.

Авиакомпания JU-Air приостановила все полеты до дальнейшего уведомления.