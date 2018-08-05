Котельники, Московская область, 5 августа, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В Московской области в округе Котельники произошел пожар в одном из мотосалонов. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

(сс) mchs.gov.ru Пожарные

Пожар произошел в здании, в котором находится мотосалон. На первом этаже этого же здания находится сервис по ремонту лодочных моторов. Пламя бушевало на площади 700 квадратных метров.

Для тушения пожара были задействованы 64 человека при 19 единицах техники. Пожару был присвоен повышенный ранг №2.

На данный момент пламя удалось локализовать. Информация о жертвах или пострадавших не поступала.