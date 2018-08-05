Пекин, 5 августа, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Первый грузовой поезд с 41 контейнером самой различной продукции и оборудования был отправлен с Северного вокзала Яньчжоу в г. Цзинине (провинция Шаньдун на востоке Китая) в итальянский Милан, сообщает 4 августа Синьхуа.

(сс) Martin Hawlisch Вагоны

Рейсы на этом маршруте буту осуществляться еженедельно. Поезда проследуют через Российскую Федерацию и Белоруссию и далее через Варшаву, Гамбург и Дуйсбург. Расстояние почти в 11 тыс. км будут преодолены за 18 дней, включая таможенное оформление на пункте в г. Чэнду (провинция Сычуань на юго-западе Китая).

Развитие железнодорожного маршрута «Одного пояса и одного пути» как нельзя лучше характеризуется следующей статистикой. Всего по нему проследовало более 9 тыс. грузовых составов; пункты отправления и назначения расположены в 48 китайских и 42 европейских городах.

Напомним, что первый состав двинулся из Китая в Европу в 2011 году.