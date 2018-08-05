Санкт-Петербург, 5 августа, 2018, 12:53 — ИА Регнум. В Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге проходит фотовыставка «Первозданная Россия-2018».

Архип Куинджи. На острове Валааме. 1873

До 26 августа можно будет увидеть 160 самых ярких работ — победителей Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». Лучшие российские фотонатуралисты смогли запечатлеть самые красивые и труднодоступные места России — огненные реки лавы и чистейшие озера необычной формы, сияющие горные вершины и извилистые побережья 13 морей, зарисовки из жизни животных и птиц. Это работы доставляют не только эстетическое удовольствие, они расширяют горизонт знаний собственной страны, стимулируют к действиям по сохранении природы.

Отдельный раздел выставки — проект Санкт-Петербургского клуба фотоохотников Ленинградского общества охотников и рыболовов, который существует уже более 50 лет. Клуб представил на выставке свои фотоистории о жизни диких животных в заказнике «Раковые озера» на Карельском перешейке.