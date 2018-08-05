Раменское, Московская область, 5 августа, 2018, 12:08 — ИА Регнум. 18 августа на территории Раменского ипподрома в Московской области состоится первый в Подмосковье открытый фестиваль казачьей культуры «Казакi.ru». «Сегодня в 18 муниципальных образованиях региона действует 26 казачьих любительских творческих коллективов. В 2017 году в регионе состоялось 35 крупных мероприятий, которые популяризировали культуру казаков», — подчеркнула на официальном сайте правительства Подмосковья министр культуры Оксана Косарева.

Цитата из к/ф «Тихий Дон». реж Сергей Герасимов. 1957. СССР Григорий Мелехов

В фестивале примут более 50 профессиональных и любительских коллективов. В гости ожидаются казаки из Казахстана и Белоруссии. По оценке устроителей, фестиваль должны посетить более 15 тысяч человек.

На территории ипподрома развернется большая казачья ярмарка с лавками одежды, оружия, украшений, посуды. В манежах пройдут соревнования по казачьей рубке и метанию ножей. А на ринге спортсмены продемонстрируют национальные виды борьбы и традиционные кулачные бои.

Здесь же будет разбит настоящий военно-полевой казачий лагерь, где каждый сможет отведать настоящий казачий кулеш.

На главной сцене выступит исполнительница народных песен Марина Девятова, ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», ансамбль танца и песни «Вольная станица» и другие.

Апогеем фестиваля станет аукцион по продаже породистых лошадей и скачки