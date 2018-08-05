Нижний Новгород, 5 августа, 2018, 20:44 — ИА Регнум. 4 августа в Государственном центре современного искусства «Арсенал», расположенном в самом сердце Нижнего Новгорода — на территории нижегородского Кремля, состоялось открытие первого в России фестиваля веб-сериалов Realist. Вечер вёл теле‑ и радиоведущий Петр Фадеев. После показа ролика, составленного из фрагментов 30 фильмов-участников фестиваля, он представил публике членов жюри, в состав которого вошли: директор по контентной политике и контентному маркетингу в Viasat World Софья Квашилава, австралийский кинорежиссёр Люк Ив, директор берлинского WebFest Мередит Баркхолдер, и.о. генерального директора Нижегородской государственной областной телерадиокомпании Елена Лебедева, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов и актриса, телеведущая Татьяна Лазарева. Вместе они должны выявить самого яркого персонажа веб-сериала, наиболее удачную идею, лучший сценарий и выбрать самый лучший веб-сериал смотра.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля Realist Петр Фадеев представляет жюри

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля Realist Петр Фадеев представляет жюри

С приветственными словами к гостям и участникам смотра обратился заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области Дмитрий Валерьевич Сватковский. Он обратился к интернациональной публике на английском языке и напомнил, что на протяжении последних двух месяцев нижегородцы гостеприимно приветствовали гостей со всего света, приехавших на Чемпионат мира по футболу. Затем он поприветствовал гостей от имени Губернатора Нижегородской области на русском, испанском, французском языках, чем задал легкий, непринужденный тон вечеру.

Дмитрий Сватковский:

«Дело новое, дело для нас неизведанное, поэтому, я думаю, все, кто собрался в этом зале, мы все — пионеры. Сегодня исторический день, потому что всегда трудно тем, кто идет первым. Пройдут годы, будет много знаменитых имен, но те первые победители, которые скоро будут названы в Нижнем Новгороде, дадут мощный толчок для создания нового течения. Я хотел бы от нашего правительства, от всех нижегородцев пожелать вам искрометных эмоций. Полюбите этот город, создайте о нем историю, и вы сами станете историей».

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля Realist Дмитрий Сватковский

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Владимирова Щетинина поблагодарила организаторов за выбор в качестве площадки первого фестиваля веб-сериалов Нижний Новгород и поприветствовала гостей города.

Церемонию открытия фестиваля посетила директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова. Она призналась, что приехала в Нижний Новгород для того, чтобы разобраться, что такое веб-сериалы. Она пожелала фестивалю стать не только заметным событием, но и базой, на которой будут встречаться заинтересованные в развитии веб-сериалов люди и вместе создавать новые проекты.

Поддержал кинофестиваль мэтр мирового кинематографа, кинорежиссер Андрей Кончаловский, приславший видеообращение. Он отметил, что сейчас появились возможности выразить себя минимальными средствами, снять кино быстро и недорого. Здесь возникает одна опасность: слишком много людей будет снимать кино, и фестиваль как раз отберет те картины, которые сделаны талантами. Кроме того, такой смотр сможет выявить новый язык, поскольку язык кино далеко не исчерпан.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля Realist Видеобращение Андрея Кончаловского

К финалу динамичного и неутомительного вечера публике был представлен приз. Организаторы Realist Web Fest решили почтить одну из излюбленных традиций киношников: после первого снятого кадра на съемочной площадке разбивается тарелка, на которой написаны имена творческой группы и название создаваемого фильма. Приз фестиваля Realist представляет собой расписанную вручную глиняную тарелку на деревянной подставке.

Генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин поблагодарил всех, приехавших поддержать начинание, открыл фестиваль ритуальным разбитием специально подготовленной для такого случая тарелки и вручил первый приз. Его получил создатель первого в России веб-сериала «Район тьмы», режиссер и продюсер Арсений Гончуков — уроженец Нижнего Новгорода. В эксклюзивном интервью ИА REGNUM он признался, что приз стал для него полной неожиданностью.

Арсений Гончуков:

«Этот приз — очень знаковая для меня вещь, очень важная. Честно говоря, я с этим фестивалем никак не связан. Я снимал веб-сериал, они занимались своими проектами, мы встречались, и вдруг они делают сериал веб-сериалов в моем родном городе, хотя в России много достойных городов для проведения таких мероприятий. Это странное совпадение, но для меня это самое важное, что могло произойти при сочетании слов «веб-сериалы», «фестиваль» и «Нижний Новгород». Я здесь родился и вырос, у меня здесь живут сын, брат, мама, которая сегодня тоже пришла, хотя не знала, как и я, что мне дадут награду. Так что я очень рад!»

Первый в России международный фестиваль веб-сериалов Realist продлится до 6 августа. В рамках мероприятия состоятся показы, круглые столы, обсуждения, встречи, лекции, образовательные программы. Смотр организован мультимедийным проектом Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижнего Новгорода.