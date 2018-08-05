Киев, 5 августа, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Украинская экономика не достигла дна, о котором говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заявил директор института развития экономики Украины Александр Гончаров 4 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«У нас нет никакого там дна, которое, по мнению В. Гройсмана, мы нащупали; оно еще впереди. Вопрос, достигнем ли мы дна к концу 2018 года?»

Эксперт отметил, что в первом полугодии Украина погасила 40% от общей суммы долга, которую необходимо отдать в течение года. Во втором полугодии придется заплатить еще больше, но на едином казначейском счете Украины на начало августа осталось менее 2 млрд гривен при запланированном уровне расходов в 1 трлн гривен.

«Всё говорит о том, что к концу этого года экономическая ситуация не успокоится, движение вниз будет продолжаться. И это становится понятным не только для оппонентов власти, а и для всё большего числа людей, быстро меняя их систему взглядов на происходящее», — подытожил Гончаров.

Об идее достичь дна и начать резко улучшать ситуацию в украинской экономике, «оттолкнувшись» от него, говорил не только премьер-министр Украины. В октябре 2016 года аналогичную мысль высказывал народный депутат Украины Вадим Кривенко. За два года украинская экономика так и не достигла долгожданного дна и продолжает падать.

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