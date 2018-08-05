Луганск, 5 августа, 2018, 08:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики произвели два обстрела территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

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Украинские боевики обстреляли районы населенных пунктов Калиново и Калиновка.

При обстреле использовались миномёты калибром 82 миллиметра, гранатомёты различных типов, крупнокалиберное и стрелковое оружие. По позициям войск ЛНР были выпущены более 10 снарядов.

На данный момент информация о жертвах или пострадавших в результате обстрела не поступала.