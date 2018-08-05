Москва, 5 августа, 2018, 08:21 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня — 5 августа — в России вступили в силу пошлины на импорт ряда товаров из США. Это ответная мера российских властей на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.

Иван Шилов ИА REGNUM Следующий ход

Так, на 25−40% повышаются пошлины на импорт некоторых транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования, оптоволокна, строительно-дорожной техники, оборудования для обработки металлов и бурения скальных пород.

При этом российские власти по какой-то причине решили не выходить за ограничительные рамки норм Всемирной торговой организации и с помощью пошлин компенсируют около $87,6 млн в год, тогда как ущерб от американских пошлин составляет $537,6 млн в год.

Оставшиеся $450 млн в год по правилам ВТО могут быть компенсированы дополнительными пошлинами через три года.

Стоит отметить, что Россия, как и ряд других стран, столкнувшихся с американскими пошлинами, уже инициировала разбирательство в ВТО. Обычно такие процедуры затягиваются на годы.