Каракас, 5 августа, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Реакция президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его охраны на попытку покушения во время выступления лидера страны на параде в Каракасе попала на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале RT.

(сс) Cancillería del Ecuador Николас Мадуро в окружении охраны

Следует отметить, что с момента взрыва до прикрытия главы государства специальными кевларовыми щитами прошло около четырёх секунд. Позднее сам Мадуро рассказал, что напротив места его выступления «взорвался летательный аппарат».

По сведениям СМИ, президент Венесуэлы возложил вину за инцидент на оппозицию, а также на колумбийских правых и на президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. В то же время правительство соседней латиноамериканской страны назвало абсурдными эти обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Николас Мадуро выступал с речью по случаю 81-й годовщины создания Нацгвардии. Рядом с трибуной Мадуро произошли взрывы, после чего церемония была прервана, а глава государства — эвакуирован.

Читайте также: Это был не фейерверк: Мадуро рассказал о покушении на свою жизнь