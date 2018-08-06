Дамаск, 5 августа, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В городе Маалула в сирийской провинции Дамаск завершается реконструкция христианского монастыря святой Феклы, разграбленного ранее террористами. Об этом сообщил настоятель монастыря отец Ильяс.

(сс) Heretiq Монастырь Святой Феклы. Маалула

По его словам, на сегодняшний день работы по восстановлению объекта практически завершены, и через две недели монастырь сможет принимать туристов и паломников.

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«Ожила Маалула, ожила церковь — посмотрите, сколько у нас туристов! 90% ремонта уже сделано. Сирия постепенно становится мирной страной — разве можно этому не радоваться?» — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на 4 августа в провинции Хомс в два города — Тель-Биса и Эр-Растан вернулись уже несколько тысяч человек.

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