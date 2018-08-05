Вашингтон, 5 августа, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведение американо-иранских переговоров на высшем уровне зависит исключительно от Тегерана. Об этом он написал накануне, 4 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Иран и его экономика становятся все хуже и быстрыми темпами! Встречусь или не встречусь, это неважно — все зависит от них!» — пишет Трамп, имея в виду встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Напомним, что 30 июля Трамп неожиданно заявил, что готов провести переговоры с Рухани без каких-либо предварительных условий.

Государственный секретарь США Майк Помпео после этого заявил, что одобрит идею президента в том случае, если иранская сторона все же выполнит ряд предварительных условий.

Но позднее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Помпео полностью поддерживает предложение Трампа. При этом Науэрт отметила, что пока нет никакх договорённостей о встречах с представителями Ирана или даже телефонных разговоров.