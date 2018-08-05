Москва, 5 августа, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Экспозиция «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» продолжает показ картин лучших российский художников ХХ века в Институте русского реалистического искусства в Москве. Это один из крупнейших выставочных проектов последнего времени: в 2017 он совершил путешествие по России с запада на восток по маршруту Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, а в Сочи и Санкт-Петербурге был представлен мультимедийный вариант «Шедевры без границ». По оценке устроителей в прошлом году выставку посетили 120 тыс. человек. В Москве она продолжит работу только до 12 августа.

Александр Дейнека. На учебе. 1961

60 полотен выдающихся русских художников ХХ века, таких как Игорь Грабарь, Александр Дейнека, Александр Лабас, Юрий Пименов, Георгий Нисский, Сергей Герасимов, объединены одной чрезвычайно интересной темой — окно. Художники прошлого столетия воспринимали классический для искусства мотив окна как своего рода портал в будущее — за комнатой виделись революционные перемены, новая жизнь. Из окна мастерской, дачного домика, поезда виделась другая перспектива, другое, личностное понимание пространства и времени.

«Окна в Россию. Шедевры семи поколений» является совместным проектом Института русского реалистического искусства, Государственной Третьяковской галереи и «Ингосстраха».