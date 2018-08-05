Сургут, Югра, 5 августа, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Заместитель главы Сургута Наталья Алешкова подала в суд на горадминистрацию. Чиновница вышла из декретного отпуска, но оказалось, что её должность сокращена.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Трудовой кодекс РФ

Скандал разгорелся ещё в 2017 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля глава города Вадим Шувалов совместил должности двух замов в одну, и Наталья Алешкова, курировавшая вопросы кадровой и правовой политики, осталась не у дел. Но чиновница находилась в декретном отпуске, поэтому трудовой договор с ней не расторгли.

Когда Наталья Алешкова вышла на работу, ей не предоставили новую должность с тем же функционалом, объёмом обязанностей и прежней зарплатой. Чиновница обратилась в трудовую инспекцию и прокуратуру. Заседание суда по её иску к мэрии назначено на 28 сентября.