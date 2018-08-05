Вашингтон, 5 августа, 2018, 05:05 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Янки-стэдиум» был разыгран матч рамках регулярного сезона МЛС между коллективами «Нью-Йорк Сити» и «Ванкувер Уайткэпс». Противостояние завершилось боевой ничьей со счетом 2:2.

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На экваторе первого тайма уругвайский полузащитник Николас Мезкида открыл счет после передачи Фелипе Мартинш — 0:1. Через 23 минуты Жезус Медина сравнял счет — 1:1. В дебюте второй половины Валентин Кастелланос впервые вывел хозяев вперед — 2:1. В роли ассистента выступил Ю-Инге Бергет. В конце матча Эрик Хуртадо установил окончательный счет в матче — 2:2.

Статистика матча («Нью-Йорк Сити"/"Ванкувер Уайткэпс»)

Удары 18/4

Удары в створ 4/3

Владение 74%/26%

Фолы 14/4

Набрав 44 очка «Нью-Йок Сити» укрепился на 2-й позиции в турнирной таблице лиги. «Ванкувер Уайткэпс» с 30-ю очками поднялся на 7-е место.

Составы на матч:

«Нью-Йорк Сити»: Стувер, Тиннерхольм, Шано, Калленс, Кастелланос, Ринг, Моралес, Медина, Матаритта, Таджури, Бергет.

«Ванкувер Уайткэпс»: Маринович, Франклин, Маунд, Тейберт, Левис, Ибини-Исеи, Мартинс, Мезкида, Ши, Газаль, Блонделл.

Главный арбитр матча: Хосе Карлос Риверо.

Предупреждения: Матаритта — 55, Моралес — 68, Калленс — 89.

Голы: Мезкида 22 — 0:1, Медина 45 — 1:1, Кастелланос 46 — 2:1, Хуртадо 87 — 2:2.