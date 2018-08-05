«Милан» наказал «Барселону» за ужасную реализацию — 1:0
Вашингтон, 5 августа, 2018, 04:58 — ИА Регнум. 5 августа на «Стадионе Леви» был разыгран матч рамках Международного Кубка Чемпионов между коллективами «Милан» и «Барселона». Основное время противостояния завершилось со счетом минимальной победой «россонери» со счетом 1:0.
Единственный гол на 90+3-й минуте матча забил скоростной форвард национальной сборной Португалии Андре Силва — 1:0.
Статистика матча («Милан"/"Барселона»)
Удары 8/18
Удары в створ 4/6
Владение 30%/70%
Фолы 20/8
Составы на матч:
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сусо, Чалханоглу, Борини, Романьоли, Мусаккио, Кутроне, Родригес, Локателли, Кесси.
«Барселона»: Силлессен, Миранда, Семеду, Артур, Марлон, Мунир, Рафинья, Лангле, Алькасер, Роберто, Малком.
Главный арбитр матча: Балдомеро Толедо.
Предупреждения: Лангле — 49, Чалханоглу — 58, Кесси — 67, Маури — 72.
Голы: Силва 90+3 — 1:0.