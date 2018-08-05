Вашингтон, 5 августа, 2018, 04:37 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Орландо Сити» был разыгран матч рамках регулярного сезона МЛС между коллективами «Орландо Сити» и «Нью-Ингленд Революшн». Противостояние завершилось боевой ничьей 3:3.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

На 8-й минуте 25-летний американский форвард Хуан Агудело открыл счет — 0:1. Через 11 минут Кристиан Пенилла удвоил преимущество после передачи Кайседо — 0:2. В конце тайма Дом Дуайер вернул «Орландо» в игру — 1:2. На 71-й минуте Амро Тарек сравнял ситуацию на табло — 2:2. Через 5 минут Тил Банбери вновь вывел гостей вперед — 2:3. В компенсированное время швейцарский правый латераль Скотт Суттер установил окончательный счет в матче — 3:3. Йотун отметился вторым ассистом в матче.

Статистика матча («Орландо Сити"/"Нью-Ингленд Революшн»)

Удары 11/10

Удары в створ 6/7

Владение 65%/35%

Фолы 6/20

Набрав 23 очка за 23 матча «Орландо Сити» идет на 8-й строчке. «Нью-Ингленд Революшн» с 29-ю очками остался на 5-й позиции в турнирной таблице.

Составы на матч:

«Орландо Сити»: Эдвардс, Тарек, О'Нил, Суттер, Гиро, Хигуита, Роша, Мунир, Клештан, Йотун, Дауйер.

«Нью-Ингленд Революшн»: Тернер, Фаррелл, Анибаба, Бай, Деламеа, Калдвелл, Фагундез, Заибо, Агудело, Пенилла, Кайседо.

Главный арбитр матча: Хиларио Грайеда.

Предупреждения: Гиро — 6, Бай — 38, Клештан — 39.

Удаления: Йотун — 90+7.

Голы: Агудело 8 — 0:1, Пенилла 19 — 0:2, Дуайер 45 — 1:2, Тарек 71 — 2:2, Банбери 76 — 2:3, Суттер 90+3 — 3:3.