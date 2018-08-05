Санкт-Петербург, 5 августа, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Последний концерт музыкального коллектива «Кукрыниксы» состоялся на фестивале «Нашествие». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте рок-группы.

(сс) Westpress Kaliningrad archive, image # / Клопс.Ru Алексей Горшенев

«Группа 15 раз была участником фестиваля «Нашествие», и мы решили, что финальный аккорд должен прозвучать именно там», — отметили музыканты.

Участники группы добавили, что на творческом пути встретили множество интересных и ярких людей, однако история «Кукрыниксов» подошла к финалу. Основатель группы Алексей Горшенёв запускает новый проект «Горшенёв».

Подробнее о творческих планах музыканты говорить не стали. Отмечено, что любители рока узнают о них в ближайшее время.

Первое выступлние рок-группы «Кукрыниксы» состоялось в мае 1997 года. В 1999 году вышел первый альбом с 12 композициями, название которого совпадало с названием коллектива. Всего на счету группы — 9 студийных альбомов, а также синглы, клипы, сольные проекты.

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