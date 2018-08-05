Вашингтон, 5 августа, 2018, 04:29 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Стад Сапуто» был разыгран матч рамках регулярного сезона МЛС между коллективами «Монреаль Импакт» и «Ди Си Юнайтед». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Цитата из мф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Кто кого

Первый гол на 5-й минуте матча забил 33-летний итальянский форвард Маттео Манкосу — 1:0. На экваторе второго тайма аргентинский форвард Ямил Родриго Асад сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Монреаль Импакт"/"Ди Си Юнайтед»)

Удары 15/17

Удары в створ 3/5

Владение 46%/54%

Фолы 14/7

Набрав 29 очков «Монреаль Импакт» занимает чистое 6-е место. «Ди Си Юнайтед» с 18-ю баллами остался на последней позиции в турнирной таблице.

Составы на матч:

«Монреаль Импакт»: Буш, Камачо, Фанни, Райтала, Петрассо, Пиетте, Чайдер, Кролики, Сильва, Пьятти, Манкосу.

«Ди Си Юнайтед»: Оустед, Опаре, Бирнбаум, Мора, Фишер, Саноус, Морено, Акошта, Штибер, Асад, Руни.

Главный арбитр матча: Исмаил Эльфат

Предупреждения: Пьятти — 2, Канусе — 75, Бирнбаум — 78.

Голы: Манкосу 5 — 1:0, Асад 70 — 1:1.