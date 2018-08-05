«Монреаль Импакт» и «Ди Си Юнайтед» победителя не определили
Вашингтон, 5 августа, 2018, 04:29 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Стад Сапуто» был разыгран матч рамках регулярного сезона МЛС между коллективами «Монреаль Импакт» и «Ди Си Юнайтед». Противостояние завершилось со счетом 1:1.
Первый гол на 5-й минуте матча забил 33-летний итальянский форвард Маттео Манкосу — 1:0. На экваторе второго тайма аргентинский форвард Ямил Родриго Асад сравнял счет — 1:1.
Статистика матча («Монреаль Импакт"/"Ди Си Юнайтед»)
Удары 15/17
Удары в створ 3/5
Владение 46%/54%
Фолы 14/7
Набрав 29 очков «Монреаль Импакт» занимает чистое 6-е место. «Ди Си Юнайтед» с 18-ю баллами остался на последней позиции в турнирной таблице.
Составы на матч:
«Монреаль Импакт»: Буш, Камачо, Фанни, Райтала, Петрассо, Пиетте, Чайдер, Кролики, Сильва, Пьятти, Манкосу.
«Ди Си Юнайтед»: Оустед, Опаре, Бирнбаум, Мора, Фишер, Саноус, Морено, Акошта, Штибер, Асад, Руни.
Главный арбитр матча: Исмаил Эльфат
Предупреждения: Пьятти — 2, Канусе — 75, Бирнбаум — 78.
Голы: Манкосу 5 — 1:0, Асад 70 — 1:1.