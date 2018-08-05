Бухарест, 5 августа, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Видеозапись с трагическим инцидентом, который произошел в румынском уезде Сучава при подготовке к авиашоу, доступна для просмотра на YouTube. Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе.

(сс) Gellinger Самолет в небе

Пилоты отрабатывали программу шоу, но в какой-то момент один самолет стал падать и задел другой. Оба летательных аппарата рухнули на землю.

Один из пилотов — 60-летний мужчина — погиб, сообщают румынские СМИ. Второй пилот, которому 53 года, доставлен в больницу с травмами. По факту происшествтия ведется проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты упали 4 августа в районе населенного пункта Фрэтэуць Векь. Оба пилота оказались заблокированы.

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