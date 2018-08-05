Каракас, 5 августа, 2018, 03:13 — ИА Регнум. Произошедшие в Каракасе взрывы — не что иное, как покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил министр связи и информации Боливарианской республики Хорхе Родригес, сообщает El Nacional.

Hugoshi Николас Мадуро

По его словам, получены доказательства попытки покушения на главу государства. Несколько беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой, были активированы в ходе парада, посвященного годовщине Нацгвардии Венесуэлы.

Взрывы прогремели рядом с президентской трибуной. Мадуро находится «в хорошем состоянии», добавил министр.

Ранены семь гвардейцев. Мадуро намерен в ближайшее время выступить с обращением к нации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа, в день празднования 81-й годовщины создания Боливарианской национальной гвардии, Николас Мадуро выступал с речью перед гвардейцами. Церемония внезапно прервалась.