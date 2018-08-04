Москва, 5 августа, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Тела погибших в Центрально-Африканской Республике доставлены в Москву, передает телеканал «Россия 24».

(сс) Vin Crosbie Самолет в аэропорту

Уточняется, что их привезли самолетом Air France. В Москве тела погибших отправят в морг СКР для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая продлится не меньше двух дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три российских журналиста были найдены в ЦАР мертвыми 31 июля. По последним данным, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль находились в Африке для съемки документального фильма.

Согласно заявлению российского МИД, журналистов, вероятно, убили, чтобы ограбить и забрать их машину.