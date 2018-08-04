Дзержинск, Нижегородская область, 5 августа, 2018, 01:59 — ИА Регнум. В городе Дзержинске Нижегородской области из-за удара молнии погиб семнадцатилетний молодой человек, сообщает телеканал «Звезда».

(сс) ronomore Молния

Сообщается, что трагический инцидент произошел, когда молодежь играла в футбол. По данным следственного комитета региона, других пострадавших от удара молнии нет. Сейчас следователи пытаются установить точную причину и обстоятельства гибели молодого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в городе Туапсе Краснодарского края 39-летний житель Пензенской области во время купания в море погиб от удара молнии. Отмечается, что он не смог самостоятельно выбраться на берег после попадания в него молнии.