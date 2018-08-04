Красноярск, 5 августа, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Жена одного из погибших пассажиров вертолета Ми-8 в Красноярском крае рассказала о своем последнем разговоре с мужем, передает телеканал РЕН ТВ.

Константин Маковский. Вдова (фрагмент). 1865

«Вчера ночью мы общались, — сказала женщина. — Я ему сказала: быстрее отработаете — быстрее приедете. Но утром такая весть…»

Женщина рассказала, что ее муж стремился сам всего добиться. Важной частью его жизни была семья, которой он посвящал, как и работе, все свое время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение вертолетов Ми-8 произошло в Красноярском крае в Туруханском районе. В результате столкновения двух вертолетов погибли 15 вахтовиков и три члена экипажа.