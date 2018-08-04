Красноярск, 5 августа, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Полет вертолетов, разбившихся в Красноярском крае, происходил наугад, передает телекомпания РЕН ТВ.

(сс) Trent Erwin В кабине пилота

Уточняется, что рассматривается версия, согласно которой авиадиспетчеры не регулировали движение вертолетов. То есть два вертолета, перевозившие груз и людей, фактически могли действовать наугад, а пилоты ориентировались только на приборы и зрение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Туруханском районе (Красноярский край) столкнулись два вертолета Ми-8. В результате аварии погибли 18 человек, из них 15 пассажиров — вахтовиков.