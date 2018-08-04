Москва, 5 августа, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Закон о новых правилах сноса самовольных построек подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Поберегись!

В законе самовольными постройками названы те, что в начале строительства возводились с нарушением установленных требований. Кроме того, к самострою относятся те, что расположены на не допускающем строительство участке. Документ предусматривает меры по узакониванию самостроя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект был принят Госдумой в первом чтении 26 июля. Совфедом документ был одобрен 28 июля.