Киев, 5 августа, 2018, 01:02 — ИА Регнум. Версия об уходе в отпуск выдвинута украинскими СМИ по поводу долгого отсутствия на работе президента этой страны Петра Порошенко, пишет «Страна».

Цитата из к/ф «Любовь и голуби». реж Владимир Меньшов. 1984. СССР Отдыхает в баре

Проблема возникла в связи с отсутствием Порошенко на работе с 30 июля. На публике он в последний раз появлялся 28 июля — на крестном ходе в Киеве.

Вероятная версия — это уход в отпуск, причем рассматривается вариант Италии, Испании (здесь видели родственников украинского лидера) и Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецкие СМИ хватились федерального канцлера Ангелы Меркель. Издание Bild написало, что она уже неделю не появлялась на работе.