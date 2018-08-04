Копенгаген, 5 августа, 2018, 00:43 — ИА Регнум. Первые жительницы Дании, нарушившие закон о запрете ношения закрывающей лицо одежды, наказаны, передает телерадиовещательная корпорация DR.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Мусульманки

Уточняется, что в Дании, где уже пятый день действует упомянутый закон, задержаны первые нарушительницы. Они сами спровоцировали проблемы с полицией.

Женщины устроили потасовку на улице: одна набросилась на другую на эскалаторе в торговом комплексе города Хёрсхольм (Дания). На обеих была одежда, подпадающая под запрет. Обе фигурантки оштрафованы на 1 тыс. датских крон (или $160).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Дании начал действовать закон о запрете ношения в общественных местах скрывающую лицо одежду. В стране по этому поводу проходят массовые протесты.