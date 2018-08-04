Тирана, 5 августа, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Албания планирует построить первую на Балканах авиабазу в городе Кучова, который в 1950—1990 годах назывался Сталин, заявил премьер-министр Албании Эди Рама в своем Facebook.

(сс) NATO North Atlantic Treaty Organization На базе

Рама отметил, что НАТО собирается инвестировать в строительство авиабазы более 50 млн евро только для первого этапа проекта. Помимо использования авиабазы силами НАТО, базу будут использовать и ВВС Албании.

«Эти стратегические инвестиции НАТО принесут новый стандарт нашим вооруженным силам», — подчеркнул Рама.

Строительство авиабазы начнется уже в этом году. Также Албания, по словам албанского премьер-министра, ведет диалог с США насчет модернизации своих ВВС. Он выразил надежду, что результаты этих переговоров одобрит американский конгресс.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года Албания в качестве кандидата в члены Евросоюза поддержала антироссийские санкции, введенные ЕС в связи с воссоединением Крыма с Россией.