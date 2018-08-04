Москва, 4 августа, 2018, 22:40 — ИА Регнум. В Великобритании уничтожают практически все улики по делу об отравлении в Солсбери. Об этом заявил посол РФ в Британии Александр Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

«Уничтожаются практически все улики», — сказал Яковенко.

По его словам, следователям станет невозможным проверить какие-либо данные, если потребуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери попали в больницу с признаками отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Официальный Лондон, не предоставив доказательств, обвинил в покушении на граждан Москву. Россия отвергает все обвинения.

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