Грозный, 4 августа, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Обсуждая дело Буданова в эксклюзивном интервью ИА REGNUM глава Чечни Рамзан Кадыров ещё в январе 2009 года подчеркнул:

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Буданов — шизофреник и убийца. Факт состоит в том, что националистов не должно быть в России, являющейся многонациональным государством. Если бы я был руководителем государства, я бы провел закон в Госдуме, который приравнял бы националистов к террористам. (…) Буданов — признанный враг чеченского народа. Он оскорбил наш народ. Каждый мужчина, женщина и ребенок считает, что пока Буданов существует, позор не снят с нас. Он оскорбил честь русских офицеров».

Сегодня Р. Кадыров принял участие в поминках жителя Чечни, который убил Буданова, был осуждён за это и умер в заключении.