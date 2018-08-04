Москва, 4 августа, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Специальным представителем МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей назначен актер Стивен Сигал, имеющий гражданство России. Об этом сообщается на официальной странице МИД РФ в соцсети Facebook.

Kremlin.ru Стивен Сигал

«Задача (Стивена Сигала) — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере…» — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что денежного вознаграждения новая должность Стивена Сигала не предполагает.

Напомним, ранее актер Стивен Сигал попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за того, что бывал в Крыму.

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