Москва, 4 августа, 2018, 20:53 — ИА Регнум. 4 августа на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Локомотив» и «Спартак». Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Marina Lystseva Стадион «РЖД Арена»

Статистика матча («Локомотив"/"Спартак»)

Удары 3/13

Удары в створ 2/6

Владение 45%/55%

Фолы 6/20

Набрав 4 очка «Спартак» поднялся на 3-ю строчку. «Локомотив» с 2-мя баллами укрепился в середине турнирной таблице на 8-м месте.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Квеквелия, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Ташаев, Промес.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев.

Предупреждения: Ташаев — 26, Промес — 52, Денисов — 60, Фернандо — 79, Боккетти — 80, Ещенко — 90+4.