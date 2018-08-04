Киев, 4 августа, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Игнорирование проблем рек и недофинансирование систем водоснабжения приведет Украину к утрате источников питьевой воды, заявил директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин 3 августа в интервью Youtube-каналу IDEALIST.media.

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Главными проблемами Никитин считает плачевное состояние водоканалов, а также сброс неочищенных стоков обратно в реки.

«В недалеком будущем мы можем увидеть, как наши реки сначала превратятся в озера, а потом в конечном итоге исчезают. Или уходят под землю, или пересыхают — это уже не так важно. Нам будет все сложнее, а значит, все дороже, добыть для самих себя питьевую воду», — отметил эксперт.

Напомним, Украина столкнулась с нехваткой чистой воды после остановки в июне 2018 года единственного в стране предприятия по производству жидкого хлора — средства для обеззараживания воды.

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