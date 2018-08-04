Брюссель, 4 августа, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Самолет A319, принадлежащий авиакомпании Brussels Airlines, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Брюсселя. Об этом сообщает агентство Belga со ссылкой на свои источники.

Alan Wilson Airbus A319

По данным агентства, причиной ЧП стала птица, попавшая в один из двигателей воздушного судна. Экипаж принял решение экстренно посадить воздушное судно, в котором находились около 150 пассажиров.

Отмечается, что самолет, направлявшийся в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, совершил успешную посадку в аэропорту вылета.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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