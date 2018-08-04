Санкт-Петербург, 4 августа, 2018, 18:24 — ИА Регнум. 4 августа на стадионе «Крестовский» между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Арсенал» (Тула) был разыгран матч в рамках 2-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0.

A. Savin Стадион «Санкт-Петербург»

Единственный гол на 61-й минуте забил вингер национальной сборной России Олег Шатов — 1:0.

Статистика матча («Зенит"/"Арсенал»)

Удары 11/5

Удары в створ 6/2

Владение 62%/38%

Фолы 14/14

Угловые 12/0

Набрав 6 очка «Зенит» поднялся на чистое первое место в турнирной таблице РФПЛ. Тульский «Арсенал» после двух туров с одним очком занимает 12-ю позицию.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Иванович, Набиуллин, Смольников, Мевля, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов, Мак, Дзюба.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Хагуш, Берхамов, Чаушич, Горбатенко, Кангва, Ткачев, Лисовой.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Предупреждения: Паредес — 50, Набиуллин — 75, Григалава — 89.

Голы: Шатов 61 — 1:0.