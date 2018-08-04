Омск, 4 августа, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Город Омск сегодня, 4 августа, отмечает 302-летие со дня основания. День города отмечают на многих площадках, официальная часть началась с утра в Омской крепости.

Omskportal.ru .Омск отмечает День города

Глава региона Александр Бурков, поздравляя омичей с праздником, отметил, что к Омску, который создавался как крепость и по сей день обеспечивает безопасность Отечества, слова «Мой дом — моя крепость» подходит как нельзя лучше.

«Поздравляю этот большой прекрасный дом по имени Омск, в котором мы живём, с праздником, желаю всем солнечного настроения, нескончаемого оптимизма, любви, веры в себя и свой город. Я благодарен судьбе, что она подарила мне возможность жить и работать в Омске. И сегодня я могу сказать с гордостью, что Омск — это я, Омск — это мы, Омск — лучшие люди страны», — сказал Александр Бурков.

Мэр города Оксана Фадина пожелала Омску мира и перемен.

«Три века назад на слиянии двух рек началась история нашего города, поэтому мы празднуем его годовщину именно здесь. Пусть будет мир в нашем любимом Омске, ведь это самый главный дом, в котором мы живём вместе. Хочу пожелать нам с вами перемен — лучших, достойных. Омичи этого заслуживают. Нужно верить, надеяться и не опускать руки. Омск — это мы. И сегодня мы переходим на новое омское время», — отметила Оксана Фадина.

Омская крепость сегодня стала одной из главных праздничных площадок. На её сцене был представлен театрализованный пролог «Город достижений и открытий». Здесь оживали военные традиции времён строительства Сибирской оборонительной линии и похода отряда Ивана Бухгольца, исторические сцены военных реформ Петра I, проходили рекрутские испытания и мастер-классы по военному делу, ратные поединки. Для омичей и гостей города были подготовлены военно-исторический фестиваль «Служивые люди Сибири» и грандиозное авиашоу от группы высшего пилотажа «Русь». Комментировал воздушный спектакль инженер эскадрильи «Русь» Владимир Давидович. Пилоты в завершении нарисовали в небе огромное сердце.

Поздравить жителей Омска прибыли 18 российских и зарубежных делегаций, представители шести дипломатических миссий, городов-побратимов. По приглашению Александра Буркова на День города Омска приехал президент Молдавии Игорь Додон.

«Я впервые приехал в Сибирь. В Омске, в регионе вижу большой потенциал для нашего сотрудничества. Надеюсь, моим визитом будет положено начало для принятия следующих шагов по укреплению двусторонних отношений. И не только в экономике, но и культуре», — отметил Игорь Додон.

Сегодня же на одной из аллей в сквере Дзержинского были установлены фигуры писателей, чьими именами в Омске названы улицы и библиотеки. На обратной стороне каждой из фигур имеется ростомер со слоганом «Дорасти до писателя!».

Для любителей бега прошёл XXIX Сибирский международный марафон, в котором принял участие иврио губернатора области Александр Бурков. Он присоединился к забегу на дистанции 3 км.

«Новый асфальт проложен очень хорошо. Повезло тем, кто вышел на марафонскую дистанцию. А тем, кто бежал «трёшечку», было сложнее. Есть места, где ещё не ступала нога дорожного рабочего», — сказал он после забега.

Отметим, что в этом году на старте в Омске ожидали около 10 тысяч любителей бега. Ранее крупнейшая поисковая система HomeToGo включила Сибирский международный марафон в топ-3 российских марафонов. Он уступил лишь Московскому марафону (первое место) и ежегодному марафону «Белые ночи» в Санкт-Петербурге (второе место).

Праздничные мероприятия в Омске продлятся до поздней ночи. Фейерверки начнутся в 22:00 в Омской крепости и у «Арены Омск». Для удобство горожан работа общественного транспорта продлена до 24:00 часов (время местное).

Город Омск расположен на территории Среднего Прииртышья, которая начала заселяться людьми более 14 тыс. лет назад. В 1696 году сибирский историк и картограф Семён Ремезов в «Чертежной книге Сибири» отметил место впадения реки Оми в Иртыш и сделал надпись: «Край о самой степи Калмыцкая пристоити вновь быти городу», тем самым определив судьбу Омска.