Калуга, 4 августа, 2018, 17:59 — ИА Регнум. В Калужской области в молоке торговой марки «Это хорошо», произведенного одним из молочных комбинатов Юхновского района, специалистами Управления Россельхознадзора обнаруженные растительные жиры и сухое молоко (не заявленные на маркировке продукта).

(сс) congerdesign Сливочное масло

Как сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM, пресс-службе калужского регионального Управления Россельхознадзора внеплановая документарная проверка предприятия выявила нарушение ветеринарного законодательства. В отношении юридического лица оформлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии.

Между тем, по информации Управления Роспотребнадзора по Калужской области за первое полугодие 2018 года было проверено 79 объектов, реализующих молоко и молочную продукцию. Было взято свыше полутора тысяч проб молочной продукции, из них 106 были забракованы из-за несоответствия микробиологическим или физико-химическим показателям, а также за наличие антибиотиков. Среди молочных проб был обнаружен и фальсификат. Особенно немало претензий к сливочному маслу и творогу. По результатам проверок было забраковано и снято с реализации 25 партий молочной продукции и выписано штрафов на сумму более 1 млн рублей.