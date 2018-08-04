Тюмень, 4 августа, 2018, 18:11 — ИА Регнум. В Тюмени будут судить бывшего руководителя управы Центрального округа города. Его обвиняют во взятке, препятствии предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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Следствие полагает, что весной 2016 года чиновник обеспечил по знакомству руководителям одной из фирм города победу в трех открытых конкурсах на проведение работ по благоустройству дворовых территорий. А именно по ул. Газовиков, ул. Дружбы и пер. Кольский в Центральном округе города Тюмени.

Для этого он принудил директора другого предприятия отозвать заявки на участие в тендерах. Другие участники конкурса уступали по мощностям «нужной» фирме, которая в 2016 году получила подряды на сумму около 70 млн рублей. За «победу» в тендерах, по версии следствия, руководство фирмы в несколько приемов передало главе управы Центрального округа взятку в размере 190 тыс. рублей.

Помимо этого, как считает следствие, руководитель управы в 2016 году «помог» ещё одной фирме в выигрыше тендера на поставку и установку на домах 110 адресных указателей. Начальная цена контракта была явно завышена и составила более 4,3 млн рублей. В итоге «нужная» фирма предложила наименьшую общую цену контракта в 1,4 млн рублей, а фактические затраты составили 1,19 млн рублей. Причём 10 указателей не были установлены.

Дело бывшего руководителя управы Центрального округа Тюмени передано в суд. Сам он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее СУ СКР по Тюменской области отчиталось о росте выявленных преступлений коррупционной направленности в первом полугодии 2018 года на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.