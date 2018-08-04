Калуга, 4 августа, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Калужский районный суд запретил доступ к четырем сайтам, посетителям которых предлагалось купить шкуру снежного барса. Об этом сообщила 4 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора калужской области Искрина Лепёхина.

(сс) Pixel-mixer Снежный барс

По ее словам, по результатам мониторинга сети интернет сотрудниками городской прокуратуры Калуги установлено, что на четырех сайтах с объявлениями размещена информация о продаже шкуры снежного барса, которая является частью объекта животного мира, занесенного в Красную книгу.

Суд постановил заблокировать информацию о продаже шкур снежных барсов в сети интернет. Копия судебного решения направлена для исполнения в Роскомнадзор.

Напомним, снежный барс — краснокнижное животное, исчезающий вид. В России предусмотрена уголовная ответственность за его незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу. Кстати, на территории калужского региона снежные барсы не водятся.