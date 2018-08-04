Легкомоторный самолет упал в Швейцарии
Берн, 4 августа, 2018, 17:28 — ИА Регнум. В Швейцарии рухнул легкомоторный самолет. Об этом сообщила местная газета Blick со ссылкой на свои источники.
Легкомоторный самолет
ЧП произошло в субботу, 4 августа, на берегу Фирвальдштетского озера близ горы Пилатус.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Причины крушения воздушного судна и точное количество пострадавших пока неизвестны.
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