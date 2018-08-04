Пекин, 4 августа, 2018, 17:02 — ИА Регнум. 4 августа на стадионе «Спортивный центр Универсиады» между командами «Пари-Сен Жермен» и «Монако» был разыгран матч в рамках Суперкубка Франции 2018. Противостояние завершилось крупной победой парижского клуба со счетом 4:0.

Валерий Дед Футбольный клуб «ПСЖ»

Первый гол на 33-й минуте забил вингер национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария — 1:0. Через 7 минут молодой французский форвард Кристофер Нкунку удвоил преимущество, замкнув заброс Стэнли Нсоки — 2:0. На экваторе второго тайма Тимоти Веа довел счет до разгромного — 3:0. В роли ассистента вновь выступил Нсоки. В конце матча Ди Мария оформил дубль — 4:0.

Статистика матча («Пари-Сен Жермен"/"Монако»)

Удары 14/6

Удары в створ 7/2

Владение 68%/32%

Фолы 10/8

Угловые 8/7

Составы на матч:

«Пари-Сен Жермен»: Буффон, Силва, Дагба, Нсоки, Риман, Верратти, Диарра, Рабио, Ди Мария, Веа, Нкунку.

«Монако»: Бенальо, Жемерсон, Серрано, Раджи, Глик, Ахолу, Тилеманс, Гомеш, Йоветич, Лопес, Грандсир.

Главный арбитр матча: Рудди Буке.

Предупреждения: Ахолу — 6.

Голы: Ди Мария 33 — 1:0, Нкунку 40 — 2:0, Веа 68 — 3:0, Ди Мария 90+2 — 4:0.