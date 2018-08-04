Москва, 4 августа, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Юморист Евгений Петросян хочет разделить со своей супругой Еленой Степаненко совместно нажитое имущество поровну. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Alexey Yushenkov Евгений Петросян

По его словам, защита юмориста была вынуждена подать встречный иск к его супруге Елене Степаненко.

«Мы просим расторгнуть брак, — отметил адвокат. — … Мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года юмористка Елена Степаненко подала иск по разделу совместно нажитого с Евгением Петросяном (супруг) имущества в Хамовнический суд Москвы.

Читайте также: Петросян о «разделе имущества» со Степаненко: «Это моя личная жизнь»

А также: Винокур: делёж имущества между Петросяном и Степаненко — их личное дело